Son Dakika Haberleri: Honor online mağazasıyla Hepsiburada'da
Son Dakika Ekonomi Honor online mağazasıyla Hepsiburada'da

Honor online mağazasıyla Hepsiburada'da

6 saat önce

Honor online mağazası, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'da kullanıcılarla buluşuyor.

Honor online mağazasıyla Hepsiburada'da, System.String[]

Honor online mağazası, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'da kullanıcılarla buluşuyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında Ar-Ge çalışmalarıyla değer oluşturan Honor, resmi online mağazasını, Hepsiburada üzerinde 8 Kasım itibarıyla açtı.

Açılış kapsamında neredeyse tüm Honor marka telefonlarda Honor Band 5 veya Honor Band 4 Running hediyesi bulunuyor. Honor 20'de ise Honor Band 5 ve Honor AM61 hediyesi kullanıcılara sunuluyor.

Honor online mağaza ile birlikte Honor Watch Magic, Honor Flypods Lite, Band 4 Running, Honor AM61, Honor Mini Hoparlör Türkiye'de ilk kez satışa çıkıyor.

Ayrıca 8-11 Kasım'da özel kampanyalar düzenlenecek.

Günün kampanyası ile ilgili detaylı bilgiler, Honor Türkiye resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden duyurulacak.

Hepsiburada, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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