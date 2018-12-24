Honor Play ile Pubg Kış Haritası Oynadık!
52 dakika önce
Uygun fiyatlı bir oyuncu telefonu olan Honor Play test merkezimize geldi.
Uygun fiyatlı bir oyuncu telefonu olan Honor Play test merkezimize geldi. Telefonla PUBG Kış Haritası oynayıp deneyimlerimizi aktardık.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:33 Kaynak: Youtube
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