Son Dakika Haberleri: Honor Play ile Pubg Kış Haritası Oynadık!

Honor Play ile Pubg Kış Haritası Oynadık!

52 dakika önce

Uygun fiyatlı bir oyuncu telefonu olan Honor Play test merkezimize geldi.

Uygun fiyatlı bir oyuncu telefonu olan Honor Play test merkezimize geldi. Telefonla PUBG Kış Haritası oynayıp deneyimlerimizi aktardık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:33 Kaynak: Youtube

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