Son Dakika Haberleri: Honor Play - Sizin Yorumunuz (Samet Doran)

Honor Play - Sizin Yorumunuz (Samet Doran)

1 saat önce

Huawei'nin alt markası Honor'un oyunculara yönelik telefonu olan Honor Play kullanıcısı olan Samet Doran, söz konusu telefon ile alakalı düşüncelerini aktarıyor.

Huawei'nin alt markası Honor'un oyunculara yönelik telefonu olan Honor Play kullanıcısı olan Samet Doran, söz konusu telefon ile alakalı düşüncelerini aktarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:50 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
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