Honor Play - Sizin Yorumunuz (Samet Doran)
1 saat önce
Huawei'nin alt markası Honor'un oyunculara yönelik telefonu olan Honor Play kullanıcısı olan Samet Doran, söz konusu telefon ile alakalı düşüncelerini aktarıyor.
Huawei
'nin alt markası Honor'un oyunculara yönelik telefonu olan Honor Play kullanıcısı olan Samet Doran, söz konusu telefon ile alakalı düşüncelerini aktarıyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:50 Kaynak: Youtube
Barda Çalışan Eşini Öldüren Kocadan İtiraf: Bana Başka Erkeklerle Öpüştüğü Fotoğrafları Gösterdi
Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı