HONOR Sport Pro Türkiye'de Satışta - Son Dakika

Huawei'nin alt markası Honor'un yeni sporcu kulaklığı Türkiye'de satışa sunuldu. Sağlıklı ve aktif yaşam tutkunları için tasarlanan HONOR Sport PRO'nun özellikleri haberimizde.



Çinli teknoloji devi Huawei'nin yan kuruluşu Honor, yeni kablosuz kulaklığı HONOR Sport PRO'yu Türkiye pazarında satışa sundu. 18 saate kadar pil ömrü, USB-C üzerinden telefon, PC ve tabletlerle kolayca şarj edilebilme ve su dökülmelerinin yanı sıra tere karşı dayanıklılık gibi özellikleriyle öne çıkan HONOR Sport Pro, aktif spor hayatı olanlar için hayatı kolaylaştırıyor.



HONOR Sport Pro, tek şarjla 18 saate kadar müzik dinleme, 12 saate kadar telefonla görüşme sunan bir bataryadan güç alıyor. Sadece 5 dakikalık şarjla 4 saate kadar müzik dinleme sunuyor. Kulaklık sürücülerinin arkasına konumlandırılmış manyetik kısım sayesinde her iki sürücü de birbirine yapışık düzenli dururken, bu halde otomatik olarak uyku moduna geçerek pil ömründen tasarruf etmenizi sağlıyor. Kulaklığı ayırdığınızda da uyku modundan otomatik olarak çıkıyor. Gelişmiş mikrofon tasarımı sayesinde rüzgar, trafik, ortam gürültüsü gibi istenmeyen sesleri azaltarak daha net bir iletişim kurmanızı sağlıyor. Bununla birlikte özel bir akustik diyaframa sahip, ince ayarlanmış ve oldukça hassas 13mm'lik hoparlörler, güçlü yüksek, net orta tonlar sağlarken, sarsıcı bas kalitesiyle büyüleyici müzik deneyimi sunuyor. Düşük gecikmeli Bluetooth aktarımı sayesinde ses görüntü senkronizasyon sorunu yaşamıyor, rahat bir izleme deneyimi yaşıyorsunuz. Kulaklığın üzerinde üç tuşlu kontrol paneli bulunuyor. Kulaklığı çıkarmadan ses seviyesini kolayca ayarlayabiliyor, telefon görüşmesi yapabiliyor ve sesli asistana erişebiliyorsunuz.



HONOR Sport Pro'nun üç renk seçeneği bulunuyor; Fantom Kırmızı, Fantom Gri ve Fantom Pembe. Kulaklık, operatörler, teknoloji mağazaları, e-ticaret sitelerinde satışta olup, fiyatı değişkenlik gösteriyor.