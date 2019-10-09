HONOR'un Çin dışındaki küresel satışları yılın ilk yarısında yüzde 44 arttı

HONOR, 2019'un ilk yarısında Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Finlandiya, İtalya, Fransa ve Ukrayna'da en yüksek pazar payına sahip ilk beş akıllı telefon markası arasına girdi.



HUAWEI Technologies çatısı altında faaliyetlerini sürdüren HONOR, 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin küresel satış sonuçlarını açıkladı. Marka, Çin dışındaki küresel satışlarında 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 44 artış elde etti. HONOR, Rusya'da lider konuma yükselirken, Orta Doğu pazarında da önemli ölçüde büyüdü.



Marka, 2019'un ilk çeyreğinde Rusya'da birinci sıraya yükseldi. 2019'un ikinci çeyreğinde ise ikinci sırada yer aldı ve önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 141 büyüme hızıyla en hızlı büyüyen akıllı telefon markaları arasına girdi. Marka, Kuzey Doğu Avrupa'da geçen yıla kıyasla satışlarında yüzde 110 büyüme kaydetti.



Batı Avrupa kanadında da yükselişini devam ettiren marka, İtalya'da 4'üncü sırada, Fransa'da ise 5'inci sırada yer aldı. Orta Doğu'da ise HONOR, orta ve yüksek gelirli online kanalın en çok tercih edilen akıllı telefonları arasında üçüncü sıraya yerleşti ve geçen yıla kıyasla yüzde 546 büyüme hızına ulaştı. Mısır, geçen yıla kıyasla yüzde 214 oranındaki büyümeyle online kanalın pazar payında birinci sırayı elde etti. Orta ve yüksek gelirli online kanalda ise Suudi Arabistan, en yüksek pazar payı sıralamasında ilk üçe girdi.



HONOR 20, 14 günde 1 milyon adeti aştı



Dünyada ilk kez dinamik holografik tasarım kullanan, yapay zeka destekli 48 MP dört kamera teknolojisiyle üstün fotoğraf özellikleri sunan HONOR 20, sadece 14 gün içinde dünya çapında bir milyon adetten fazla satılmasıyla rekor kıran bir satış performansına ulaştığı açıklandı.



HONOR 20 PRO satış hacmi, piyasaya sürülmesinin sadece üç saniye ardından 100 milyon Çin Yuanı'nı (yaklaşık 15 milyon dolar) geçti. HONOR View20 ise dünya çapında 1,5 milyon adet sattı. - İSTANBUL