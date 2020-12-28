Honor'un yeni akılı tartısı 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydedebiliyor - Son Dakika

Honor'un yeni akılı tartısı 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydedebiliyor

28.12.2020 11:33
Honor'un yeni akılı tartısı 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydedebiliyor, System.String[]

Honor'un yeni akıllı tartı modeli Scale 2, ağırlık ölçümünün yanı sıra vücut yağ oranı, kalp ritmi, iç organ yağ seviyesi gibi çok sayıda değer sunuyor.

Honor'un yeni akıllı tartı modeli Scale 2, ağırlık ölçümünün yanı sıra vücut yağ oranı, kalp ritmi, iç organ yağ seviyesi gibi çok sayıda değer sunuyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, online satış kanallarında 229 TL fiyatla satışa çıkan akıllı tartı, 14 farklı vücut ölçümü yapması, 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydetmesine ek, rahat ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.

Scale 2'yi kullanmak için gerekli 5 neden arasında başı, "200'e kadar ölçümü hafızasında saklayabilmesi" geliyor. Bu sayede fiziksel aktiviteler ve yeme alışkanlıkları sonuçlarının da farkına kolayca varılabiliyor.

İkinci neden olarak, "Honor Scale 2'nin geçmiş ölçüm verilerine göre kullanıcıları tanıması ve ölçümü doğru kullanıcıyla eşleştirerek kilo, su oranı, protein, kas kütlesi gibi vücut değerlerini belirli kişinin profiline ekleyebilmesi" geliyor. Bu sayede tüm aile bireyleri rahatça kişisel verilerini takip edebiliyor.

"Eksiksiz vücut analizi sunuyor"

Verilen bilgiye göre, Honor Scale 2'yi kullanmak için diğer 3 neden şöyle sıralanıyor:

"Akıllı tartı, ağırlık ölçümünün yanı sıra vücut kitle endeksi (BMI), vücut yağ oranı, kalp ritmi, iç organ yağ seviyesi, iskelet kas kütlesi, yağsız vücut kütlesi, bazal metabolizma hızı, vücuttaki su, protein, kemik mineral içeriği, vücut skoru, vücut yaşı ve vücut tipi gibi değerlerin de bilgisini veriyor. Tüm bu ölçümlerle birlikte vücutla ilgili birçok farklı alanda bilgi sahibi olunabiliyor, sağlık hedeflerine ulaşmak kolaylaşıyor.

Huawei TruFit algoritması sayesinde yüksek hassasiyette ölçümler yapabilen Honor Scale 2, 100 gramlık değişimleri bile kolayca algılayarak en net sonuçları veriyor. Yağ, kemik, su, kas oranı gibi değerlerdeki tüm değişimleri gösteren tartı, kullanıcılar için eksiksiz bir vücut analizi sunuyor.

Akıllı tartı Huawei Sağlık uygulamasına bağlanarak yapılan tüm ölçümleri aktarıyor ve kullanıcılara detaylı bilgi sunabiliyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık verileri grafik üzerinde görerek vücutla ilgili dönemsel bilgilere kolaylıkla ulaşılabiliyor."

Türk Lirası, Huawei, organ, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor'un yeni akılı tartısı 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydedebiliyor - Son Dakika Ekonomi


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