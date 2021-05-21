Honor'un yeni akıllı bilekliği Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Honor'un yeni akıllı bilekliği Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu

21.05.2021 10:06
Honor'un yeni akıllı bilekliği Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Honor, yeni akıllı bilekliği Band 6'yı Türkiye'de satışa sundu.

Honor, yeni akıllı bilekliği Band 6'yı Türkiye'de satışa sundu.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, büyük ve canlı renklere sahip ekranı, kir tutmayan silikon kayışı, uyku, stres gibi birçok farklı takip ve asistan özellikleriyle Band 6, akıllı saat özelliklerine sahip bir akıllı bileklik olarak öne çıkıyor.

Geleneksel akıllı bilekliklerin aksine 1,47 inçlik amoled ekrana sahip olan Honor Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha geniş ekran alanıyla ekrandan daha fazla faydalanmayı sağlıyor. Kavisli yapısıyla kesintisiz bir görünüm sunan bu ekran, parmak izi bırakmıyor.

Gün boyu kalp ritmini takip eden ve olağan dışı durumlarda uyaran Band 6'nın farklı profesyonel egzersiz modları da bulunuyor.

"Açık havada koşu", "koşu bandı", "açık havada yürüyüş", "kapalı alanda yürüyüş", "bisiklet", "kondisyon bisikleti", "eliptik bisiklet", "havuzda yüzme", "kürek" ve "serbest antrenmandan" oluşan 10 egzersiz moduyla birlikte günlük performans takip edilebiliyor, gerçek zamanlı verilerle sağlanan gelişim görülebiliyor.

Band 6, bu egzersizlerden koşma, yürüme, kürek ve eliptik bisiklet gibi 6 tanesini otomatik olarak tespit ederek, kullanıcıya egzersizi başlatma uyarısı da yapıyor. 50 metreye kadar su geçirmeyen Band 6, bu sayede suyun altındayken bile aktiviteyi kaydedebiliyor.

Sağlığı her yönüyle kontrol altına alıyor

Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi yorgunluk, bitkinlik ve hafıza kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu seviyenin uzun süre boyunca düşük olması ise beyin, kalp ve diğer organlarda hasar oluşturabiliyor. Bileklikte bulunan ve kandaki oksijen seviyesini ölçen SpO2 takibi özelliği, bu problemlerin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Uyku konusunda da özelleşmiş yeteneklere sahip olan akıllı bileklik, uyku süresi, uyku kalitesi ve bu kaliteyi artırmaya yönelik önerileri sunabiliyor. Sağlık uygulaması üzerinden de gece uykunun detaylı aşamaları görülebiliyor.

Hızlı şarj özelliğine sahip manyetik şarj ünitesiyle gelen Band 6, sadece 10 dakikalık şarjla 3 günlük kullanım süresi sağlıyor. Tam şarjda normal kullanımda 14 güne kadar pil ömrüyle ayda sadece 2 defa şarjla kullanılabiliyor.

Akıllı bileklik, içerisinde yer alan "müzik kontrolleri", "hava durumu", "uzaktan deklanşör", "el feneri" ve "telefonumu bul" gibi farklı uygulamalar, akıllı telefondaki bildirimleri ve gelen aramaları gösterme özellikleriyle de kullanışlı bir yardımcı görevi görüyor.

Meteor siyahı, kumtaşı grisi ve mercan pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Türkiye'ye gelen Honor Band 6, 479 liralık tavsiye edilen fiyatıyla online ve perakende mağazalarında satışa sunuluyor.

Honor'un yeni akıllı bilekliği Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu
Honor'un yeni akıllı bilekliği Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu
Honor'un yeni akıllı bilekliği Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu
Honor'un yeni akıllı bilekliği Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu

Bisiklet, Türkiye, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor'un yeni akıllı bilekliği Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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