Honor'un yeni kablosuz kulaklığı True Wireless Earbuds Türkiye'de - Son Dakika

Honor'un yeni kablosuz kulaklığı Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds, Türkiye'de satışa sunuldu.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan marka, herkes için akıllı yaşam stratejisi kapsamında yeni ürünlerini Türkiye'de satışa sunmaya devam ediyor. Bu ürünlerden en yenisi pil ömrü ve kullanım kolaylığıyla ön plana çıkan Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds kablosuz kulaklık oldu. Yeni kulaklık, akıllı özellikleri dışında uzun pil ömrü ve üstün ses yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

Tek şarjla altı saate kadar müzik, dört saate kadar da kesintisiz görüşme imkanı sağlayan Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds, şarj kutusuyla toplamda 24 saate kadar pil ömrü sunuyor. 7mm'lik hoparlörleriyle etkileyici bas ve net ses veren kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle de her iki kulaklıkta aktarma olmadan senkronizasyon sağlıyor. Sahip olduğu iki mikrofonla sesi arka plan gürültüsünden ayrıştıran kulaklık, böylece gürültülü ortamlarda bile daha net görüşmeler yapmayı mümkün kılıyor.

Akıllı özellikleriyle her şey daha kolay

Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds, dokunmatik özelliğiyle mobil cihazdan bağımsız olarak kontrol imkanı sunuyor ve kutudan çıkarıldığında otomatik bağlanarak kullanıcıları eğlenceye çekiyor. IP4X sertifikasıyla su sıçramaları ve tere karşı dayanıklılığı garantileyen kulaklık, yoğun antrenmanlar sırasında ya da yağmurlu havalarda bile sorunsuz kullanım sağlıyor. Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds kablosuz kulaklık, online satış kanallarında 399 TL fiyatıyla kullanıcıları bekliyor.