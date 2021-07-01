Hood Outlaws and Legends 1.6 Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika

Sumo Digital, Hood Outlaws and Legends için yeni bir güncelleme yayınladı. Sürüm notlarına göre, 1.6 Güncellemesi çok sayıda denge ayarı ve genel düzeltme getiriyor.

Hood Outlaw and Legends

Biraz daha ayrıntıya giren Yama 1.6, Tam Ekran modundayken Alt-Tab yaptıktan sonra nadir görülen bir PC çökmesini düzeltir. Ayrıca, oyuncuların başka bir oyuncunun sesini kapattıktan sonra harita kullanıcı arayüzünde takılıp kalmasıyla ilgili bir hatayı ve ayrıca oyuncular davet edildikten sonra HUB'larında kaldıklarında bir davet hatasını düzeltir.

Her zaman olduğu gibi oyunun bulunduğu istemciyi bir sonraki başlatışınızda otomatik olarak inecektir.

Hood Outlaws and Legends 1.6 Güncelleme Notları

Yakın muharebe hedefleme iyileştirmeleri, Kilitlenme olmadan yakın muharebe saldırılarını vurmak artık daha kolay, hedef önceliklendirme iyileştirildi (özellikle sprint saldırıları ve Tooke'un ağır saldırısı için)

Çömelmiş düşmanlara yapılan yakın dövüş saldırıları artık daha tutarlı bir şekilde yapılıyor.

"Suikast Kamerası" adlı yeni bir seçenek, oyuncuların yayından kaldırılan mini ara sahneleri devre dışı bırakmasına olanak tanır

Geçici topluluk etkinlikleri ve ödülleri artık oyunda gösteriliyor

Artık nişan almak dayanıklılık gerektiriyor ve dayanıklılık yenilenmesini durduruyor.

Roving Rogue elden geçirildi: Daha önce Marianne avantajıyla, çevredeki tek bir cıvatadan 2 cıvata alırdı ve cıvatalarının çarpma anında kırılma şansı %25 idi. Şimdi Marianne, yetenek sayesinde ortamdaki tek bir cıvatadan 1 cıvata alıyor, ancak cıvataları artık çarpma anında kırılmıyor

Marianne'in nişan aldığı ve ateş edebildiği an arasındaki gecikmeyi artırarak Hızlı Atışları etkin bir şekilde ortadan kaldırdı.

Smoke Bomb artık AI'yı daha küçük bir yarıçapta etkiliyor.

Surging Smash artık Tooke'u tek vuruşta öldürmüyor.

Surging Smash, artık koşarken Hafif Saldırılar gerçekleştirmek için Stamina'yı kaldırmıyor.

John artık hayatına yönelik suikast girişimlerini iptal etmek için Gazabı kullanabilir.

John artık Gazap'ın etkisi altındayken öldürülemez. Hala Şerif'e karşı savunmasız kalır.

John'un sprint saldırısı, isabet tespiti açısından artık daha az cömert

Tam Ekran modundayken Alt-Tab'den sonra nadir görülen bir PC çökmesi düzeltildi

Ayrıca diğer nadir çökmeler düzeltildi

Çeşitli yerelleştirme düzeltmeleri

Çeşitli kullanıcı arayüzü düzeltmeleri

PS4/PS5'te sabit ağ hatası [EN-800]

Haritadan başka bir oyuncunun sesini kapattığınızda, bir oyuncunun harita açıkken hareketini durdurmasına neden olabilen bir hata düzeltildi

Ayrıca, başka bir oyuncunun sesini kapattıktan sonra oyuncuların harita arayüzünde takılıp kalmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Oyuncular davet edildikten sonra HUB'larında kaldıklarında bir davet hatası düzeltildi

Robin/Marianne ok/cıvata şarjını sıfırlayan Flash bombaları düzeltildi