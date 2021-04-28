PvPvE multiplayer oyunu olan Hood : Outlaws & Legends için çıkış sonrası içerik planlarının ve Year 1 Pass'in tanıtıldığı bir fragman kullanıcılar için hazır hale getirilip yayımlandı.
Oyunun ilk yıl için çıkış sonrası içerik desteği dört ana eş sezona ayrılarak bölünecek. Her bir sezon büyük bedava oynanış eklentileri, topluluk etkinlikleri, yeni kozmetikler ve daha fazla bilgi ve güncellemeyi içerecek. Yeni harita Mountain ve yeni oyun modu oyunun çıkışını gerçekleştirmesinin ardından kısa bir zaman diliminin ardından ilk sezonla birlikle eklenmiş olacak.
Hood : Outlaws & Legends 10 Mayıs'ta PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC ( Steam, Epic Games Store) için çıkışını gerçekleştirecek.
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Son Dakika › Gamegar › Hood: Outlaws & Legends fragmanı yayınlandı - Son Dakika