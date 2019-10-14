Hooijdonk'tan gelen itiraf: Galatasaraylılar...

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Pierre van Hooijdonk, Ada basınına verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'in Galatasaray'la olan rekabetini Celtic-Glasgow Rangers derbileriyle karşılaştırdı. The Guardian gazetesinin bugünkü sayısına konuşan 49 yaşındaki Hollandalı, Türkiye'de kendisini daha güvende hissettiğini söylerken şunları kaydetti:



"Celtic'te oynadığım dönemde altı ay boyunca yalnız kaldım. Ancak buna rağmen dışarı çıkamıyordum. Çünkü Rangers ile aramızdaki rekabetten dolayı dikkatli olmam gerekiyordu. Taksiyle pubların önünden geçerken arka koltukta çömeldiğimi hatırlıyorum. Galatasaray ve Porto taraftarları bile benim için bu kadar tehlikeli değildi."