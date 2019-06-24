Hook: ABD, İran'la ilişkileri düzeltmek istiyor

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde

İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu