Son Dakika Haberleri: Hopa Adliyesi'nde Olay

Hopa Adliyesi'nde Olay

1 saat önce

Artvin'in Hopa ilçe adliyesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda 2 el silah sesi duyuldu.

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Artvin'in Hopa ilçe adliyesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda 2 el silah sesi duyuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ismi ve kimliği açıklanmayan bir şahıs bugün saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesi'ne geldi. Burada yaşanan olayda adliyede görevli polisin silahını ele geçirdiği iddia edilen şahıs, bu silahla 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, olaylı gerçekleştiren şahıs kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Artvin, Hopa, 3. Sayfa
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