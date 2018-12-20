Hopa Adliyesi'nde Olay
1 saat önce
Artvin'in Hopa ilçe adliyesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda 2 el silah sesi duyuldu.
Artvin
'in Hopa
ilçe adliyesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda 2 el silah sesi duyuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ismi ve kimliği açıklanmayan bir şahıs bugün saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesi'ne geldi. Burada yaşanan olayda adliyede görevli polisin silahını ele geçirdiği iddia edilen şahıs, bu silahla 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, olaylı gerçekleştiren şahıs kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:36 Kaynak: İHA
Adana'da Bir Garip Vurulma Hikayesi...askerden İzne Gelen Bir Kişiyi Silah ve Bıçakla Yaraladığı...
Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor! Yalova'dan Sonra Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti
5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti