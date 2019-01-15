Son Dakika Haberleri: Hopa Balıkçı Barınağı İnşaatında Sona Doğru

Hopa Balıkçı Barınağı İnşaatında Sona Doğru

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürü İhsan Gümrükçü, Artvin'in Hopa ilçesinde inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük ve modern balıkçı barınaklarından biri olması planlanan Hopa Balıkçı Barınağı inşaatında son aşamaya gelindiği söyledi.

Hopa Balıkçı Barınağı İnşaatında Sona Doğru, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürü İhsan Gümrükçü, Artvin'in Hopa ilçesinde inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük ve modern balıkçı barınaklarından biri olması planlanan Hopa Balıkçı Barınağı inşaatında son aşamaya gelindiği söyledi.

Gümrükçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımına Nisan 2016'da başlanan ve toplam 62 bin metrekarelik alana sahip Hopa Balıkçı Barınağının yaklaşık 24 milyon liraya mal olacağını belirtti.

Balıkçı barınağı inşaatında yüzde 86 fiziki gerçekleşme sağlandığını ve mayıs ayında hizmete alınmasının planlandığını ifade eden Gümrükçü, "Hopa Balıkçı Barınağı inşaatında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yöre balıkçılığının geliştirilmesi ile balıkçı teknelerinin barınmalarına ve avlanan su ürünlerinin karaya çıkarılmasına hizmet verecek Hopa Balıkçı Barınağı kapasitesi küçük ve orta büyüklükte 100 tekne yer alacak şekilde projelendirildi." dedi.

Gümrükçü, 720 metre uzunluğunda ana mendirek, 200 metre uzunluğunda tali mendirek ile 180, 140 ve 100 metre uzunluğunda 3 rıhtım bulunduğunu kaydederek, 2 çelik fener kulesi, elektrik ve su tesisatı işlerinin yer aldığını, korunan su alanının ise yaklaşık 62 bin metrekare olduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Artvin, Hopa, Güncel
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