Hopa'da balıkçı barınakları Su Ürünleri Kooperatifine kiralandı - Son Dakika

Hopa'da balıkçı barınakları Su Ürünleri Kooperatifine kiralandı

12.01.2021 11:51
Hopa'da balıkçı barınakları Su Ürünleri Kooperatifine kiralandı, System.String[]

Hopa'da, balıkçı barınaklarının kullanım hakkı 10 yıllığına Su Ürünleri Kooperatifine kiralandı.

Hopa'da, balıkçı barınaklarının kullanım hakkı 10 yıllığına Su Ürünleri Kooperatifine kiralandı.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen imza törenine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cemil Dağcı, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zafer Öztürk ve yardımcısı Nazım Dalkıran, Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı ile veteriner hekim Volkan Altın, su ürünleri mühendisi Aylin Topal katıldı.

Akyürek, barınağın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Amacına uygun kullanılmasını planlayarak Hopa'nın ekonomisine, balıkçıların geleceğine ve sosyal hayata katkılarıyla önemli bir çalışmanın hayata geçirildiği düşünüyorum." dedi.

Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zafer Öztürk de bir yıllık bekleyişin ardından balıkçı barınağını İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden kiraladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte barınaktaki balıkçı damları dediğimiz üst yapıların yapılmaları ile ilgili hazırlanmış olduğumuz ve Bakanlık onayına sunduğumuz taslak projeleri yapacağız. Bu yapılar betonarme olmayacak, betonarmeye Bakanlık kesinlikle müsaade etmediğini belirtti, prefabrik yapılaşma yapacağız. Balıkçı burada yemeğini yiyebilecek, denizden geldiği zaman barınağında dinlenebilecek, duşunu alacak dinlenip tekrardan denize açılacak. Bunun için de gerekli girişimlerde bulunarak hazırladığımız raporları Bakanlığımızın onayına sunduk ve cevabını bekliyoruz."

Zafer Öztürk, Balıkçılık, Ticaret, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hopa'da balıkçı barınakları Su Ürünleri Kooperatifine kiralandı - Son Dakika


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