Hopa'da Fuhuş Operasyonu: 70 Gözaltı
1 saat önce
ARTVİN'in Hopa ilçesinde otel ve eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 70 kadın fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:42 Kaynak: DHA
ARTVİN'in Hopa
ilçesinde otel ve eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 70 kadın fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Hopa ilçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiaları üzerine bazı otel ve eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda Rusya
, Ermenistan
, Özbekistan
, Kırgızistan
ve Azerbaycan
uyruklu 70 kadın, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınan kadınlardan 40'ı sınır dışı edildi. 30 kadının sorgusu ise sürüyor.
- Artvin
Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İlk İşi, Ensar Vakfına Verilen Binayı Geri Almak Oldu
Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor