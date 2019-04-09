Son Dakika Haberleri: Hopa'da Fuhuş Operasyonu: 70 Gözaltı

Hopa'da Fuhuş Operasyonu: 70 Gözaltı

1 saat önce

ARTVİN'in Hopa ilçesinde otel ve eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 70 kadın fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Hopa'da Fuhuş Operasyonu: 70 Gözaltı, System.String[]
ARTVİN'in Hopa ilçesinde otel ve eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 70 kadın fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.  

Hopa ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiaları üzerine bazı otel ve eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda  Rusya, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu 70 kadın, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınan kadınlardan 40'ı sınır dışı edildi. 30 kadının sorgusu ise sürüyor.

- Artvin
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:42 Kaynak: DHA
Artvin, Hopa, Güncel
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