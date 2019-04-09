Son Dakika Haberleri: Hopa'da Fuhuş Operasyonu: 70 Kadın Gözaltına Altındı

Hopa'da Fuhuş Operasyonu: 70 Kadın Gözaltına Altındı

1 saat önce

Artvin'in Hopa ilçesinde dün gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik fuhuş operasyonu gerçekleştirildi.

Hopa'da Fuhuş Operasyonu: 70 Kadın Gözaltına Altındı, System.String[]
Artvin'in Hopa ilçesinde dün gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 70 kadın gözaltına alındı.

Hopa'da eğlence mekanlarına yönelik yapılan operasyonda aralarında Rus, Ermeni, Özbek, Kırgız ve Azerbaycan uyrukluların olduğu toplam 70 yabancı uyruklu kadın fuhuş yaptıkları gerekçesiyle Hopa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların 40'ının sınır dışı edileceği öğrenilirken, diğerlerinin sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:49 Kaynak: İHA

Hopa, 3. Sayfa
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