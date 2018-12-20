Son Dakika Haberleri: Hopa'da Gürcistan'a Yapılan Ticareti Konuştular

Hopa'da Gürcistan'a Yapılan Ticareti Konuştular

12 saat önce

Hopa'da Gürcistan'a yapılan ticareti konuştularARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda Gürcistan'a yapılan ticaret ve yaşanan sorunlar konuşuldu.

Hopa'da Gürcistan'a yapılan ticareti konuştular

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda Gürcistan'a yapılan ticaret ve yaşanan sorunlar konuşuldu.
Toplantıya Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Güven, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler, Sarp Hudut Kapısı Pasaport Şube Müdür Vekili Fırat Aydın, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek'in yanı sıra kamu kurum müdürleri ve temsilcileri ile iş adamları katıldı.
Toplantıda söz alan Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, bu tür toplantıların önemine vurgu yaparak "Gürcistan ülkemize sokmak istedikleri ürünlerin kotasının kaldırılmasını talep ediyor. Özellikle bal ihracatları konusunda kayıt altına alınarak ülkemize bal sokmak istiyorlar. Bir başka istekleri ise araçlarının 180 gün değil de daha fazla kalabilmeleri için yasa hazırlanması talepleri var" ifadelerini kullandı.
Hopa Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Osman Akyürek ise toplantının iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili olduğunu vurgulayarak "Burada alınan notlar ve kararlar Bakanlığa intikal ettirilecek. İhracatçıların talepleri istişare edildi. Ticaret Odası olarak Batum-Hopa tren yolunun yapılmasını da dillendirdik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:13 Kaynak: İHA

Artvin, Gürcistan, Hopa, Yerel
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