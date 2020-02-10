Hopa'da kar fırtınası - Son Dakika

Hopa'da kar fırtınası
6 saat önce
Kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kar fırtınası bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:47 Kaynak: AA
Kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kar fırtınası bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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