Hopa'da kar fırtınası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hopa'da kar fırtınası - Son Dakika

Hopa'da kar fırtınası

6 saat önce

Kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kar fırtınası bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kar fırtınası bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Hopa'da kar fırtınası

Artvin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:47 Kaynak: AA
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