Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi - Son Dakika
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Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi

7 saat önce

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, 2.5 yıl önce küfürlü ve yüksek sesle konuştukları için kendilerini uyaran taksi şoförü İshak Köse'yi (25) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ve geçen yıl Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yakalanan Kenan Kamburoğlu, Türk makamlarına teslim edildi.

Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi, System.String[]

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, 2.5 yıl önce küfürlü ve yüksek sesle konuştukları için kendilerini uyaran taksi şoförü İshak Köse'yi (25) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ve geçen yıl Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yakalanan Kenan Kamburoğlu, Türk makamlarına teslim edildi. Kamburoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Ağustos 2018'de, Hopa Terminali'nde meydana geldi. Taksici İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan bir grubu uyarmak isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle gruptan bir kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Köse, ilçede toprağa verilirken, polis olayın faillerini yakalanmak için çalışma başlattı.

TİFLİS'TE YAKALANDI

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, kavga sırasında tabancayı ateşleyerek, taksiciyi öldüren kişinin Kenan Kamburoğlu olduğu ve Gürcistan'a kaçtığını saptadı. Tiflis Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği koordinesinde, Türk ve Gürcü polisinin yaptığı ortak çalışma sonucunda şüpheli Kamburoğlu, 5 Şubat 2019'da Tiflis'te saklandığı evde yakalandı.

TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, yaklaşık 1 yıl süren işlemlerinin ardından önceki gün, Türk makamlarına teslim edildi. Polis ekiplerince teslim alınan Kenan Kamburoğlu, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, olayın faillerinin tespitine yönelik yapılan güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si de tutuklanmıştı.


Gürcistan, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:08 Kaynak: DHA
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