Artvin Hopa'da Sahil Yolu Üzerindeki Tünel Çöktü! Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tüneli çöktü. Olay yerine çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edilirken, tünel içerisinde araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.

TÜNELİN İÇ KISMINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Olay, saat 21.30 sıralarında Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tüneli'nde meydana geldi. Kopmuş mevkiindeki Esenkıyı Tüneli iç kısmında göçük meydana geldi.

ARAMA- KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Tünele giren araçların geri çıktığı olayda, göçük altında araç kalıp kalmadığı bilinmiyor. Bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinden görüntüler: