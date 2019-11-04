Hopa eski belediye başkanı hayatını kaybetti
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Artvin'in Hapa İlçesi eski belediye başkanı Nedim Cihan hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:04 Kaynak: AA
Artvin'in Hapa İlçesi eski belediye başkanı Nedim Cihan hayatını kaybetti.
2014 yılındaki 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Hopa belediye başkanlığına seçilerek bir dönem belediye başkanlığı yapan Nedim Cihan bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cihan'ın cenazesi yarın saat 10'da belediye binasının önünde yapılacak törenin ardından öğlen namazına müteakip ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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