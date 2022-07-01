Son dakika gündem: Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de, AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile daha önceki celse SEGBİS'te yaşanan aksaklık nedeniyle savunması alınamayan tutuksuz sanık Taner Ballı hazır bulundu. Daha önceki celselerde dinlenen diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

O dönem Erzurum Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olan tutuksuz sanık Ballı, savunmasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa'da gerçekleştireceği mitingde görev yapmak üzere olaydan bir gün önce Erzurum'dan Hopa'ya geldiklerini söyledi.

Olay yerinin yakınındaki inşaat alanı civarında görevlendirildiklerini aktaran Ballı, "Bizim olduğumuz yerin önünde bir basın açıklaması gerçekleşti. Önce TOMA suyla müdahalede bulundu. Tabureleri bize atmaya başladılar. Sonra bize talimat geldi ve gaz kullanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Ballı, Metin Lokumcu'yu daha önce görmediğini ve tanımadığını, toplumsal olay anında kişileri tanımanın mümkün olmadığını kaydetti.

Müdahale esnasında kullandığı mühimmatın arızalanması üzerine olayda yaralanan arkadaşının mühimmatını alarak kullandığını belirten Ballı, sorumlu amirleri Erol Darcan'ın talimatıyla gaz kullandığını söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Ballı, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olayda kullanılan gazların usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda iç güvenlik uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etti.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, daha önce ifadeleri alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve gerektiğinde SEGBİS ile bağlanılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülen davanın ilk 2 duruşması Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmış, görevsizlik kararı sonucu yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesinde sürmesine karar verilmişti.