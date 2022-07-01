Hopa ve Kemalpaşa Yolunda Heyelan: Dev Kayalar Tırların Üzerine Düştü, 1 Kişi Yaşamını Yitirdi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in, Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri arasındaki yolda, bu sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Dev kayalar, seyir halindeki tırların üzerine düştü. Bir kişi yaşamını yitirdi.

Artvin'in Hopa ilçesi ve Kemalpaşa ilçesi arasındaki yolda, bu sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Dev kaya parçaları, seyir halindeki tırların üzerine düştü. Bir kişi yaşamını yitirdi. Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçiş yapmak isteyen çok sayıda tır, yol kenarında kuyruk oluşturdu.

Hopa-Kemalpaşa yolu yeni bir heyelan riski karşısında bir süre trafiğe kapatıldı.