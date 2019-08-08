Hopaport’a bir günde 5 gemi birden giriş yaptı
52 dakika önce
Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli limanlarından biri olan Hopaport'ta hareketlilik Ağustos ayında da devam ediyor.
Türkiye
'nin Karadeniz Bölgesi
'ndeki önemli limanlarından biri olan Hopaport'ta hareketlilik Ağustos ayında da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:19
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