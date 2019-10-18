Son Dakika Haberleri: Hopaport'tA hareketlilik devam ediyor
Son Dakika Ekonomi Hopaport'tA hareketlilik devam ediyor

Hopaport'tA hareketlilik devam ediyor

2 saat önce

Ülkemizin Karadeniz Bölgesindeki önemli limanlarından biri olan HOPAPORT'ta Ekim ayında hareketlilik devam ediyor.

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Ülkemizin Karadeniz Bölgesindeki önemli limanlarından biri olan HOPAPORT'ta Ekim ayında hareketlilik devam ediyor.

Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:27 
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