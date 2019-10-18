Hopaport'tA hareketlilik devam ediyor
2 saat önce
Ülkemizin Karadeniz Bölgesindeki önemli limanlarından biri olan HOPAPORT'ta Ekim ayında hareketlilik devam ediyor.
Ülkemizin Karadeniz Bölgesindeki önemli limanlarından biri olan HOPAPORT'ta Ekim ayında hareketlilik devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:27
Günlük burç yorumları 18 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak