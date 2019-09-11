Hoparlörü çalınan adam markette dehşet saçtı

Görüntü Dökümü -------------------------- -Saldırganın hoparlörünü çalan eski arkadaşına rastlaması -Saldırganın arkadaşının kafasında şişe kırması -Saldırıya uğrayan adamın yere yatması -Saldırganın ikinci kez şişeyle saldırması -Saldırıya uğrayan adamın olay yerinden kaçması -Saldırganın görüntüsü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Udmurtya Cumhuriyeti'nde bir profesör, anadili unutulduğu için devlet binası önünde kendini yaktı