Hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı

24.05.2022 10:37
Hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar'da polis tarafından otomobillerindeki hoparlörün içerisinde 476 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından otomobillerindeki hoparlörün içerisinde 476 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- İzmir karayolunda gerçekleştirdikleri yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Polis aramada hoparlörün içerisine gizlenmiş 476 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.A. ve O.K., isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Polis kaybolan genç kızı 10 saat sonra eliyle koymuş gibi buldu Polis kaybolan genç kızı 10 saat sonra eliyle koymuş gibi buldu
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sentetik uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:14 İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:58 Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: Hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement