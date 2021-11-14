HOPARLÖRÜN İÇİNE SAKLANAN 2 BİN 570 ADET EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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İSTANBUL'DA düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satma hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu İ.G. yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan hoparlörün içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin 570 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yabancı uyruklu İ.G. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli İ.G.'nin Fatih İlçesi'nden bindiği taksiyi Silivri İlçesi'ne doğru takip etmeye başladı. Takip esnasında taksinin Silivri istikametinden Şişli istikametine dönüş yaptığı görüldü. JASAT ekipleri, takip edilmemek için farklı güzergahları kullanan İ.G.'nin takibini bırakmadı. Şüpheli Şişli'de elinde poşet ile taksiden ininceye kadar takip edildi. Taksiden indikten sonra sokağa girip yürümeye başlayan İ.G. kıskıvrak yakalandı.

2 BİN 570 ADET EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli İ.G.nin üzerinde yapılan aramada seyyar hoparlörün içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan 2 bin 570 adet extacy hap piyasaya sürülemeden ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.G, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.