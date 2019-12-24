Hoparlörün içine saklanan uyuşturucuyu polis köpeği buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hoparlörün içine saklanan uyuşturucuyu polis köpeği buldu - Son Dakika

Hoparlörün içine saklanan uyuşturucuyu polis köpeği buldu

6 saat önce

Çanakkale'de, araç hoparlörünün içine saklanan uyuşturucu, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada bulundu.

Çanakkale'de, araç hoparlörünün içine saklanan uyuşturucu, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik Gelibolu ilçesinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, araç hoparlörünün içine saklanmış 2 kilogram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile bir miktar sentetik uyuştucu ele geçirildi.

Narkotik köpeği "Şila" tarafından yeri tespit edilen uyuşturucuya el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hoparlörün içine saklanan uyuşturucuyu polis köpeği buldu

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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