Hope Alkazar ile 'Alkazar Rüyası' Beyoğlu'nda - Son Dakika

Beyoğlu'nun simge mekanlarından Alkazar Sineması, Hope Alkazar ismiyle 10 yıl sonra yeniden açıldı. Geçen hafta süren özel etkinliklerden sonra şimdi kapıları herkese açık olan salonda danstan tiyatroya ve tabii film gösterimlerine kadar farklı etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olacak.

1920'de ilk kez açılan, 2010 yılında ise maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanan Beyoğlu'nun en eski ve en güzel sinemalarından biri olan mekan, dijital sanatçı Refik Anadol'un 'Alkazar Rüyası' adlı enstalasyonun da yer aldığı geniş etkinlik programı sosyal medyadan takip edilebilecek Hope Alkazar, her gün 9.45-21.30 arasında açık. Refik Anadol'un "Alkazar Rüyası" isimli sergisi yarım saatlik seanslar halinde izlenebilecek.