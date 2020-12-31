Hopi, 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı - Son Dakika

Hopi, 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı

31.12.2020 11:03
Hopi, 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı, System.String[]

Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, hava yolu ulaşımından eğlenceye, akaryakıttan gıdaya kadar farklı sektörlerden 180'den fazla üye markasıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, 2020 alışveriş istatistiklerini açıkladı.

Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, hava yolu ulaşımından eğlenceye, akaryakıttan gıdaya kadar farklı sektörlerden 180'den fazla üye markasıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, 2020 alışveriş istatistiklerini açıkladı.

Üyelerinin yıl boyu yaptığı alışverişleri inceleyen Hopi'nin analizine göre, Sevgililer Günü'nde salgının etkisi hissedilmedi. ??Bu yıl Sevgililer Günü'nde kadınlar erkeklerden 1,5 kat daha fazla hediye alışverişi yaptı. Kadınların hediye tercihi geçen yılki gibi gömlek, pantolon ve tişört olarak sıralandı. Erkekler ise bu yıl mont, ayakkabı ve parfüm gibi farklı hediyelere yöneldi. Şubatta Hopi'de mobil ödeme 2,5 kata çıkarak rekor kırdı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı gün (11 Mart) Hopi ile yapılan alışverişlerde bir önceki haftaya göre yüzde 30 artış yaşandı. İlk vakayla market alışverişlerinde de yüzde 44'lük artış görüldü. Diğer taraftan "Evde Kal" çağrıları market dışı alışveriş istatistiklerine yansıdı. Hafta sonu alışverişleri, bir önceki haftaya göre yüzde 21-29 aralığında azaldı.

İlk vakanın üstünden geçen bir haftada alışveriş alışkanlıklarında ciddi değişim gözlemlendi. Buna göre, takip eden haftada bir önceki haftanın verilerine kıyasla alışverişlerde yüzde 36'lık düşüş yaşandı. Market alışverişlerinin tüm alışverişler içerisindeki payı 11 Mart'tan itibaren yüzde 55'in altına düşmezken, bu oran ilk vakanın ardından geçen haftada yüzde 75'e yükseldi.

Kadınlar alışverişte daha temkinli davrandı

Salgın öncesi dönemde mağaza ziyaretlerinin yüzde 55'ini kadınlar oluştururken, 1 Haziran sonrasında kadınların mağaza ziyaretleri yüzde 12 azaldı. Ziyaretlerdeki düşüş eğilimi mağazada geçen sürelere de yansıdı. Salgın öncesinde mağazada ortalama 17 dakika geçiren kadınların ziyaret süresi 12 dakikaya düştü.

Diğer taraftan mağazaları ziyaret eden erkeklerin oranı salgın öncesi yüzde 45 iken, yüzde 57'ye yükseldi. Salgın, erkeklerin mağazada geçirdiği süreyi de kısaltmadı. Erkeklerin mağazada harcadığı süre, salgın öncesi ile aynı kalarak 11 dakika oldu.

İlk vakanın açıklandığı gün akaryakıt alışverişlerinde önceki haftaya göre yüzde 53'lük artış oldu. İlk vaka ile yaşanan artış yerini hızlı bir düşüşe bıraktı. Bir hafta sonra akaryakıt alışverişlerinde yüzde 49'luk azalma görüldü. Düşüş, haziran ayına kadar devam etti. Haziranda normalleşmeyle birlikte akaryakıt alışverişleri önceki aya göre yüzde 74 arttı.

Kasımda salgının olumsuz etkileri hissedilmedi

Her yıl farklı kampanyalar ve indirimlerle perakendenin hareketlendiği kasımda salgının olumsuz etkileri hissedilmedi. Kasımda Hopi üstünden toplam 2 milyon ürün satışı gerçekleştirildi.

Sadece kasımda Hopililerin kazandığı Paracık tutarı 8,3 milyonu buldu. Salgınla sürekli yükselen online alışveriş oranları kasımda da kendisini gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı. Online alışverişlerden kazandırılan paracık miktarı ise geçen yıla göre 4 kat arttı.

"Black Friday", ortalamanın 4 katı işlemle online alışverişin zirve yaptığı gün oldu. İndirimleri kaçırmak istemeyen ancak alışverişini mağazadan yapmak isteyenler, mağaza ziyaretleri için pazar günlerini tercih etti. En yoğun saat aralığı ise 15.00-16.00 oldu. Online alışverişler ise en çok cuma günü 23.00-24.00 saatleri arasında yapıldı.

Sepetteki ürün sayısı kasımda yüzde 47 arttı. Online alışverişlerde sepet ortalamasında ise yüzde 17'lik yükseliş görüldü.

Sweatshirt "in", gömlek "out"

Salgının etkisiyle yaygınlaşan evden çalışma sistemi satın alınan ürünlerin de değişmesine neden oldu. Geçen yıl kasımın favori alışveriş ürünü olan gömlek 9'uncu sıraya geriledi.

Evde geçirilen sürenin artması rahat kıyafetlere eğilimi beraberinde getirdi. Böylece sweatshirt, en çok satın alınan ürünlerde 9'uncu sıradan ikinciliğe yükseldi. Kısıtlamalarla sokakta geçirilen sürenin azalması mont alışverişlerinde düşüşe neden olurken, bu durum ayakkabı alışverişlerine yansımadı. Ayakkabı alışverişleri, salgın öncesi dönemle benzerlik gösterdi.

Sevgililer Günü, Akaryakıt, Market, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hopi, 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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