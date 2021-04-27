Hopi 6'ncı yılını yeni özelliklerle kutlayacak

Boyner Grup'un Nisan 2015 yılında kullanıcılarla buluşturduğu Hopi, 6'ncı yaşını 10 milyon üyesiyle kutluyor. 2021 yılında üye sayısında yüzde 30'luk büyüme beklediklerini söyleyen Hopi CEO'su Yalın Özcan, "Bu yılın sonunda 13 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız sadece üye sayımızı artırmak değil, kullanıcılarımızın günlük hayatında daha fazla yer edinmek. Alışverişin vazgeçilmez uygulaması olmak için yeni özellikleri kullanıma sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Alışveriş uygulaması Hopi, 6'ncı yaşına 10 milyon üyesiyle adım attı. Kullanıcılarının alışveriş alışkanlıklarını analiz eden ve kişiselleştirilmiş teklifler sunan Hopi, bugüne kadar üyelerine 480 milyon paracık kazandırdı. Sadece 2020 yılında Hopi üyelerinin yaptıkları alışverişlerle 55 milyondan fazla Paracık kazandığını söyleyen Hopi CEO'su Yalın Özcan, "Üyelerimize bugüne kadar 180'den fazla markada 17 binden fazla kampanya sunduk. Üyelerimize sunduğumuz, özel, keyifli ve kazançlı alışveriş deneyimini geliştirmek için teknolojimize yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

FINTECH YATIRIMIYLA SATIŞTAN ÖDEMEYE HER AŞAMADA ÇÖZÜM SUNACAK

Hopi'ye müşteri ihtiyaçlarını 360 derece karşılayacak özellikler eklemeye devam edeceklerini söyleyen Özcan, "2021 yılı Hopi üyelerinin alım gücünü katlayan özgün iş modelimizi geliştirme ve bizi fintech alanında liderlik koltuğuna oturtacak atılımları yapma yılı olacak" diye konuştu. Hopi'nin yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden, akaryakıt ve gıdaya kadar farklı sektörlerden 180'den fazla üye markasıyla alışverişin her alanında üyelerine çözüm sunduğunu hatırlatan Özcan, yakın zamanda Hopi içinde bir pazaryeri kurarak ürün satışına da başlayacaklarını söyledi.