Hopi Corporate Weekend Bu Kışa Damgasını Vurdu

İstanbul gece hayatının son dönemdeki en popüler sanatçılarından Alya, Baran Bayraktar, Bengü Beker, Deniz Sipahi'nin sahne aldığı festivalde, Hande Subaşı 14 Şubat gecesine özel Sevgililer günü performansı ile misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

İş Dünyası ve Ünlü İsimler Bir Araya Geldi

Türkiye'nin önde gelen firmalarından katılan 3000'in üzerinde kurumsal profesyonelin yanı sıra, cemiyet ve sanat dünyasını da bir araya getiren Hopi Corporate Weekend'in misafirleri arasında Neslişah-Engin Altan Düzyatan, Aslışah Alkoçlar, Didem-İzzet Antebi,Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz, Dicle-Nuri Öztaşkın, Siren-Ertan Kayalar, Zerrin Malaz, Çağla Şikel, Merve Boluğur, Ivana Sert, Ebru Akel Sancak, Özalp-Şule Argüder, Semih-Özge Argüder Sander, Şeyla-Hakan Karadeniz, Serenay Aktaş, Burcu Binici ve Yusuf Güney gibi ünlü simalar ile Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Orkun Işıtmak, Ayşegül Uluç, Hande Anı Can gibi sosyal medya fenomenleri de vardı.

Kayak, Eğlence ve Deneyim Bir Arada

Kayak ve kış sporları ile eğlenceyi bir araya getiren benzersiz festivalde, katılımcılara gün ve gece boyunca birbirinden özel deneyimler sunuldu. Ünlü DJ'ler Doğuş Çabakçor, David Şaboy, Cihat Uğurel, Emre Koca ve Bayram Özcan ile Tai the Percussionist'in muhteşem performanslarıyla after-ski partilerde ve Skoda Chill Zone'da eğlence doruğa çıktı. Son dönemlerin ilgiyle takip edilen ismi Kaan Sekban, kurumsal hayat skeçleriyle katılımcıları kahkahaya boğduğu stand-up gösterisini Hopi Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Dr. Ayşegül Çoruhlu, Güzellik Buluşmaları'nda sağlıklı yaşam, cilt bakımı ve kollajen takviyesi konularındaki konuşmalarıyla büyük ilgi topladı. Sevilen radyo programcısı Geveze'nin eğlenceli sohbeti ve ödüllü oyunu ile katılımcılar keyif dolu dakikalar yaşadılar.

Taç yapım atölyesinden, tadım aktivitelerine, yogadan, çocuk içeriklerine kadar festival misafirleri için özenle hazırlanan deneyimlerle Hopi Corporate Weekend misafirleri unutamayacakları bir hafta sonunu seneye tekrar buluşmak üzere geride bıraktılar.