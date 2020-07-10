Hopi'den Türkiye'nin "normalleşmesine" ilişkin anket - Son Dakika

Hopi'den Türkiye'nin "normalleşmesine" ilişkin anket

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, kullanıcılarının alışveriş ve yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştıran Hopi, "normalleşme" süreci ile ilgili anketin sonuçlarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, kullanıcılarının alışveriş ve yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştıran Hopi, "normalleşme" süreci ile ilgili anketin sonuçlarını açıkladı.

Hopi açıklamasına göre, Türkiye'nin farklı illerinden 1.300'ü aşkın Hopi kullanıcısının yanıtlarıyla ortaya çıkan anket, maske kullanımı, hijyen kuralları ve sosyal mesafe konularında davranış biçimi ve normalleşme sürecinin etkileri ile ilgili önemli bulgular sunuyor.

Her 5 kişiden birinin ilk normalleşme adımı kuaför oldu

Ankete katılan her 2 kişiden biri sosyal izolasyona devam ettiğini paylaşırken, her 4 kişiden biri yeni normalle birlikte özlediği arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Ankete katılan her 5 kişiden biri için normalleşmenin ilk adımı kuaföre gitmek oldu. Normalleştim diyenlerin oranı yüzde 6.

Ankete göre AVM'ye gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 15, sevdiği bir restorana gidenlerin oranı ise yüzde 8 oldu. Salgın öncesi hayatına döndüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 6'da, tatile gidenlerin oranı da yüzde 5 seviyesinde kaldı.

- Yeni normalde en çok uyulan kural maske oldu

Açıklamaya göre, "Yeni normal dönemde hangi önlemleri almaya devam ettin?" sorusuna her 4 kişiden 3'ü maske takmadan hiçbir yere gitmiyorum diye yanıt verirken, her 2 kişiden biri evde kalmaya devam ettiğini, ellerini sık sık yıkadığını ve sosyal mesafeyi her zaman koruduğunu bildirdi. Her 10 kişiden 3'ü ise marketten aldığı ürünleri yıkamaya devam ettiğini belirtti.

Her 10 kişiden 8'i yeni dönemde tüm önlemleri almaya devam etti

Ankete katılan her 10 kişiden 8'i yeni normal dönemde tüm önlemleri almaya devam ettiğini paylaşırken, yüzde 13'ü "Toplu taşımalara binmeye başladım", yüzde 7'si "Sosyal mesafeye çok da dikkat etmiyorum" yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 92'si vaka sayılarında önümüzdeki dönemde artışın görülebileceğini düşünürken "çok hızlı normalleştik" diyenlerin oranı yüzde 80 oldu. Anket sonuçlarına göre ikinci dalga endişesi de yüksek seyretti, ikinci dalganın gelmesinden korkuyorum diyenlerin oranı yüzde 77 oldu.

Tatile gitmek istemeyenler çoğunlukta

Açıklamaya göre, yaz sıcaklarının kendini hissettirmesi ile tatil tartışması da büyüyor. Ankete katılanların yüzde 58'inin tatile gitmeyi düşünmediğini belirttiği ankete göre tatilini yazlığında geçirmeyi planlayanlar yüzde 17, tatil için ev kiralamayı düşünenler yüzde 10, önlem alan otellere gitmeyi düşünenler yüzde 9 oldu. Bu yılın yükselen bir diğer tatil trendi tekne tatilini değerlendirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu. Tatilden endişe duymuyorum diyenlerin oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 71'i cafe ve restoran gibi mekanlara hala gitmediğini belirtirken yüzde 21'i evin yakınındaki mekanlara gidilebileceğini, yüzde 9'u ise çoktan gitmeye başladığını paylaştı.

İstanbul evden çalışmaya devam ediyor

Hopi'nin anketine göre en hızlı normalleşen il Adana olurken, normalleşmeyle birlikte berber ve kuaföre en çok giden il İzmir oldu. Ayrıca Anadolu şehirleri çalışmak için iş yerlerine dönerken, İstanbul evden çalışmaya devam ediyor.

İstanbul, Türkiye, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hopi'den Türkiye'nin 'normalleşmesine' ilişkin anket - Son Dakika
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