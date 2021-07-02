Hopishop sokaklarda yaşanan alışveriş keyfini telefona taşıyor - Son Dakika

Hopi, tasarım ve yenilikçi markalardan özel bir seçkinin yer aldığı Hopishop ile sokak alışverişinin ruhunu telefonlara taşıyor.

Hopi açıklamasına göre, Hopi, tasarım ve yenilikçi markalardan özel bir seçkinin yer aldığı Hopishop ile sokak alışverişinin ruhunu telefonlara taşıyor. 'Kimsede Olmayan Her Şey'in adresi Hopishop, günlük giyimden plaj kıyafetlerine, aksesuardan kozmetiğe, organik gıdadan ev dekorasyonuna ve spor malzemesine yüzlerce markayı alışveriş severlerle buluşturuyor.

'Kimsede Olmayan Her Şey' mottosuyla açılan Hopishop'a Hopi uygulaması üzerinden giriliyor. Kullanıcılar Hopishop'ta yaptıkları alışverişlerde de "Paracık" kazanmaya ve kazandıkları Paracık'ları kullanmaya devam edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hopi CEO'su Yalın Özcan, ihtiyaç odaklı satın almalar ile keyif için yapılan alışveriş arasında fark olduğunu belirtti. Pandemi döneminde doğal olarak satın alma tercihlerini ihtiyaçların belirlediğini aktaran Özcan ancak bu durumun özel zevkleri olan ve alışveriş tercihlerini de normalde buna göre yapan kişiler için bir eksiklik meydana getirdiğini vurguladı.

Bir yandan pandemi ile birlikte gelişen dijital alışveriş alışkanlığı, bir yandan da müşterilerin farklı beklentilerinin mevcut uygulama ve platformlarla karşılanamamasının kendilerinin harekete geçirdiğini bildiren Özcan, kullanıcıların Karaköy'de, Galata'da, Urla'da ya da Bodrum'da tasarım dükkanlarla dolu bir sokakta yaşadıkları alışveriş deneyimini cep telefonlarına taşımak istediklerini ve Hopishop'u kurduklarını kaydetti.

Özcan, "Hopishop, tasarım kıyafetler satan bir butikten aksesuar dükkanına geçmek, oradan bir sanat galerisini gezmek, organik ürünlerle dolu bir marketi keşfetmek gibi deneyimler vadediyor. Kullanıcılarımız ilham almak için dükkanlarda dolaşacak. Kendilerini geliştirmek, hayattan keyif almak, yeni deneyimler edinmek ve esinlenmek için aradıkları her şeyi Hopishop'ta bulacaklar." ifadelerini kullandı.

-10 milyon Hopi üyesi Hopishop'a ilham verdi

Pandemi öncesi 8,5 milyon olan Hopi kullanıcı sayısının 10 milyonu aştığını belirten Özcan, "Bu artışta pandemiyle birlikte artan online alışverişin de önemli etkisi oldu. Online alışverişler bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı. Online alışverişlerden kazandırılan Paracık miktarı ise geçen yıla oranla 4 kat fazla oldu. Black Friday ortalamanın 4 katı işlemle online alışverişin zirve yaptığı gün oldu. Alışveriş sıklığında yaşanan artış satın alınan ürün adedinde de kendini gösterdi. Sepetteki ürün sayısı bir önceki sene Kasım ayına göre yüzde 47 arttı. Online alışverişlerde sepet ortalaması da yüzde 17'lik artış gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, Hopi'nin günlük 300 bin ziyaret aldığını ve uygulama üzerinden günlük 70 bin alışveriş yapıldığını bildirdi. Pandemi döneminde üyelerin değişen alışveriş alışkanlıklarının sağladığı verilerin kendilerine Hopishop için ilham verdiğini aktaran Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sonrasına ilişkin kullanıcılarımıza yaptığımız ankette katılımcıların yüzde 32'si bu dönemde sosyal medya platformlarının daha önemli hale geldiğini söyledi. Yüzde 17'si online yoga, pilates, spor alışkanlıklarına, yüzde 16'sı evde tamirat/DIY çalışmalarına ve yüzde 15'i evde kişisel bakım rutinlerine, yüzde 11'i ahşap, resim gibi sanatsal hobilerine, yüzde 7'si ise örgü, dantel gibi el işi hobilerine devam edeceğini ifade etti. Bu nedenle Hopishop'ta geniş bir seçki yer alıyor."

Özcan, pandemi döneminde Instagram gibi etkileşimin yüksek olduğu sosyal, güçlü, yenilikçi pek çok markanın doğduğunu belirtti. Tüketicilerin s-ticaret alışverişi yaparken güven sorunları yaşayabildiğini aktaran Özcan, Hopishop ile amaçlarının bu markalara doğru hedef kitleye ulaşacakları bir platform sunarken, tüketicinin tek bir noktadan güvenli ve keyifli alışveriş yapmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Özcan, kullanıcıların Hopishop'ta hem sevdikleri markaların dükkanlarını bulacaklarını hem de bir dükkandan diğerine geçiyormuş gibi kolaylıkla yeni markalar keşfedeceklerini aktardı.

Gıda, kozmetik, dekorasyon, spor gibi çeşitli kategorilerden özel markaları müşterileriyle buluşturduklarını belirten Özcan, "Hopishop ile kendisi ve yaşadığı ortam için en iyinin peşinde olanlara, aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir platform vadediyoruz. Uygulama üzerinden doğal ürünlere, şampuan ve cilt serumuna ya da ev tekstil ürünlerine ulaşmak mümkün. Yakın zamanda Hopishop'tan ürünün yanı sıra deneyim satışı da yapacağız. Biz en özel marka ve ürünleri bir araya getirdik, Hopi kullanıcılarını da bunun keyfini çıkarmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.