Höpürdeterek Cola İçtim Trolledim 2 !

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Bugün efsaneleşen videolarımızdan olan Höpürdeterek Cola İçtim Trolledim videosunun 2.cisini çektim! 1.cisi bildiğiniz gibi 1 Milyon 700 Bin izlenince, sizlerden 2.cisini çekmem için mesajlar aldım! Ben de her zaman olduğu gibi sizi kırmadım ve 2.cisini çektim! Ortaya efsane bir video çıktı! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

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