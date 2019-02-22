Höpürdeterek Süt İçtim Trolledim ! (İphone Xs Çekilişi Var)

Merhaba Arkadaşlaar! Höpürdetme efsanesi geri döndü ve süt içerek trolledim! İnsanların yanına gittim, hiç beklemedikleri anda süt içişimle karşılaştılar ve gözlerine inanamadılar devamı çok efsane oldu!

Merhaba Arkadaşlaar! Höpürdetme efsanesi geri döndü ve süt içerek trolledim! İnsanların yanına gittim, hiç beklemedikleri anda süt içişimle karşılaştılar ve gözlerine inanamadılar devamı çok efsane oldu! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

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