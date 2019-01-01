Horasan Belediye Başkanı Aydın'dan Yeni Yıl Mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınlayarak, "2019 yılında Horasan için daha büyük ve etkin projeler hazırlayacağız" dedi.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınlayarak, "2019 yılında Horasan için daha büyük ve etkin projeler hazırlayacağız" dedi.



Başkan Aydın, yeni yılın, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2019 yılında Horasan için daha büyük ve etkin projeler hazırlayacaklarını belirtti.



Yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni eden Başkan Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Görev süresi içerisinde geçen her yeni yıl yeni hizmetlerin şehre kazandırılması anlamı taşımaktadır. Geride bıraktığımız 2018 yılında da onlarca kalıcı yatırımı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Görev süremiz boyunca şehrimizin sadece güncel sorunlarıyla uğraşmadık. Geleceğin Horasan'ını tesis etme yolunda önemli adımlar attık. Hizmet etmekten gurur duyduğumuz Horasan halkının yaşam standartlarını hak ettiği düzeye yaklaştırabilecek şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye gayret ettik. Önümüzde 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan mahalli idareler seçiminde Rabbim tekrar nasip ederse ve belediye Başkanı olarak bu göreve halkımız bizi tekrar layık görürse bundan sonra da Horasanlı 'ya hizmetimizi daha fazla bulunduğumuz her noktada devam ettireceğiz. Şunu çok açıkça ifade etmek isterim ki, göreve geldiğimiz günden bugüne tek amacımız vardı; o da Horasan'a hizmet etmek. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar şehre hizmet etmekten başka şey düşünmedik. Çok şükür onu da başardık. Kimseye haksız yere asla bir çıkar sağlamadık. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Fakir fukaranın yanında yer aldık, adaletten, hukuktan ayrılmadık. Kimsenin malını da bir başkasına yedirtmedik. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesini arzu ettiğimiz yeni yılda, Horasan, inşallah, ilçe genelinde mahalleriyle de yeni yatırımlara kavuşacaktır. Biz, bu yönde mücadele edecek ve Horasan için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimin 2019 yeni yılını tebrik ediyor, esenlikler diliyorum." - ERZURUM

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı