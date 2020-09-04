Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı - Son Dakika

ERZURUM'un Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın tutuklandı.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankara'da tutuklanarak cezaevine kondu. Belediye Başkanı Aydın'ın seçim öncesi ticaret yaptığı Ankara'da 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.Başkan Aydın'ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi.