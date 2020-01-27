Horasan Belediyesi'nden Elazığ'a yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Horasan Belediyesi'nden Elazığ'a yardım eli - Son Dakika

Horasan Belediyesi'nden Elazığ'a yardım eli

7 saat önce

Erzurum Horasan Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Horasan Belediyesi'nden Elazığ'a yardım eli, System.String[]

Erzurum Horasan Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasına destek vermek isteyenlerin kışlık çadır, kuru gıda, battaniye ve ısıtıcıdan oluşan malzemeleri 28 Ocak salı saat 17.00'e kadar Belediye Zabıta Birimi'ne ulaştırması istendi.


Elazığ'da yaşanan depremin ardından Horasan Belediyesi ekiplerinin görüşmeleri sonucu koordinasyon ekiplerinden alınan bilgiler doğrultusunda yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasına destek vermek isteyenlerin kışlık çadır, kuru gıda, battaniye ve ısıtıcıdan oluşan malzemeleri 28 Ocak Salı günü saat 17.00'a kadar Belediye Zabıta Birimi'ne ulaştırması istendi.


Horasan'dan Elazığ'a kardeş eli uzatmak isteyenlerin Horasan Belediyesi Basın Yayın ve Zabıta Birimi ile iletişim kurması çağrısında bulunan Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın; "Yüreğimiz ve desteğimiz Malatya,Elazığlılar, bölge halkı ve canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerimizle. Belediyemiz tarafından sağlanacak ihtiyaçların yanı sıra, Horasan'dan Elazığ'a uzatılacak kardeşlik eliyle bu zor günleri de kenetlenerek hep birlikte aşacağız" diye konuştu.


Aydın, "Aziz Horasanlı hemşehrilerimin başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına destek vereceklerinden hiç şüphemiz yoktur" dedi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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