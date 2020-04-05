Horasan'da araçlar geri çevriliyor - Son Dakika

Horasan'da araçlar geri çevriliyor

Erzurum'a girişlere izin verilmiyor

ERZURUM - Erzurum Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Azerbaycan Kars Iğdır yolundan ilçe şehir merkezine giriş yolunu tamamen trafiğe kapatarak tüm araçları Çevre yoluna yönlendirdi.

Ayrıca uluslar arası geçiş güzergahı olan İran Ağrı Erzurum karayolunda oluşturulan polis kontrol noktasında şehir merkezine Ağrı, Kars, Iğdır'dan gelen araçlar alınmıyor.

İlçeden Erzurum'a çıkış yolunda ise polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yapmış olduğu kontrollerle İlçe merkezine de de araçların Erzurum yönüne gidişlerine izin verilmiyor.

Kontrollerde ayrıca sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümleri yapıldı.