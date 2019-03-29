Son Dakika Haberleri: Horasan'da Binlerce Vatandaş AK Parti Mitingine Katıldı

Horasan'da Binlerce Vatandaş AK Parti Mitingine Katıldı

24 dakika önce

Cumhur ittifakının AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydın'ın, Horasan'da yerel seçimlere 2 gün kala ilçede düzenlenen mitingine binlerce vatandaş katıldı.

Horasan'da Binlerce Vatandaş AK Parti Mitingine Katıldı, System.String[]
Cumhur ittifakının AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydın'ın, Horasan'da yerel seçimlere 2 gün kala ilçede düzenlenen mitingine binlerce vatandaş katıldı.

Aydın, "Vatandaş bizden çok daha hizmet bekliyor. Bu kalabalık gösteriyor ki Horasanlı kararını vermiş. Bugüne kadar yaptığımız hizmet bundan sonrada ilçe merkezinden köylere kadar el ele omuz omuza hep birlikte memleketin en ücra köşesine kadar hizmet ettik, edeceğiz. Bugün düzenlediğimiz ilçe mitingimize vatandaşlarımız yoğun ilgi göstererek meydana sığmadılar. Bura da binlerce vatandaşımız var. Bu kalabalık Horasanlı, bu meydan taşıma değil aziz hemşehrilerim. 31 Mart'ta hizmet siyasetine oy verecek. Horasan'ın kararı net. Başta Erzurum'dan buraya gelip mitingimize katılan milletvekillerimize, il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, buraya kadar gelen analarıma, bacılarıma, Aziz kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Programda AK Parti İl Başkanı Mehmet Emiz Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milletvekili Selami Altınok, Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş ve Milliyetçi Hareket Partisi Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi'de birer konuşma yaptı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

Politika
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