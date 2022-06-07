Olay, Horasan ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ailevi sorunlar yaşayan Fırat B. isimli şahıs, 3 katlı inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihar etmek istedi. İntihar etmek isteyen Fırat B.'yi gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, intihar etmek istediğini söyleyen Fırat B.'yi ikna etmek için binaya çıktılar. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında Fırat B. Bir müddet ekiplere direndi. Polis ekiplerinin başarılı ikna çalışması sonucu Fırat B.'yi 3 katlı binadan intihar etmekten kurtardılar.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Horasan'da intihar etmek isteyen vatandaşı polis ekipleri kurtardı - Son Dakika

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