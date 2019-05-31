Horasan'da intihar güvenlik kamerasına yansıdı
33 dakika önce
Erzurum'un Horasan ilçesinde bir kişi oturduğu apartmanın penceresinden atlayarak intihar etti.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:33 Kaynak: İHA
'un Horasan
ilçesinde bir kişi oturduğu apartmanın penceresinden atlayarak intihar etti. İntihar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Erzurum'un Horasan ilçesi Kazım Karabekir
Mahallesi Nenehatun caddesinde bulunan bir kişi oturduğu apartmanın penceresinden ölüme atladı.
Olay Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşandı. Bugün saat 16: 30 sıralarında meydana gelen olayda esnaf olduğu öğrenilen M.Ş (37) henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katta bulunan evinin penceresinden atlayarak hayatına son verdi.
Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM
İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu!
Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı
Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu
Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu