Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Horasan'da kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Horasan'da kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.


Horasan Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumaali Özcan, Horasan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sinan Ayhan, AÇSH Şube Müdürü Süleyman Duman, Pasinler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emrah Saygı ve ilçede yaşayan kadınlar katıldı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, toplantıda yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin önemine değinerek, İspir ve Yakutiye'de başarılı kadın kooperatiflerinin kurulduğunu Uzundere'de kooperatifin kurulma aşamasında olduğunu anımsattı.


Akpınar, kadın kooperatiflerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdam açısından önemli olduğunu belirterek, kadın kooperatifi kurma konusunda girişimde bulunacak kadınlara danışmanlık desteği sunacaklarını ifade etti.


Akpınar, "Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla tüm ilçelerimizde eğitimler düzenlenecektir" dedi.


Konuşmaların ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumaali Özcan, Ticaret İl Müdürlüğü temsilcisi Ferhat Karaduman tarafından kadın kooperatiflerinin kurulması konusunda izlenecek yollar konusunda sunumlar yapıldı.


Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Akpınar, Horasan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor
CHP'li Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 2 bin 580 lira oldu Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:01:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]