Horasan'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika

Horasan'da kurtuluş coşkusu

16.03.2021 15:33
Horasan'da kurtuluş coşkusu, System.String[]

Horasan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Horasan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar pandemi kısıtlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tören Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Garnizon Komutanı Murat Günhan, Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam'ın Atatürk anıtına çelenklerini sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Hükümet Konağı önünde devam etti. Tören öncesi Horasan Belediyesi tarafından ilçe Türk Bayraklarıyla süslendi. Kurtuluş etkinliklerine Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, İlçe Garnizon Komutanı Murat Günhan, Daire Amirleri Siyasi Parti Temsilcileri ve Horasanlı vatandaşlar katıldı.

Horasan İlçesi'nin düşmandan nasıl kurtulduğunu anlatan Belediye Başkanı Sağlam, "16 Mart, Horasan için özgürlük demektir, kurtuluş demektir, topraklarını düşmandan, temizlemek, ay yıldızlı bayrak altında yaşamanın gururunu göğsünde taşımak demektir

Bir taraftan Ruslar'ın öte yandan Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmış necip milletimiz namus, vatan, bayrak ve hürriyet için neleri göze alabileceğini göstererek kanı ile suladığı vatan toprakları için canlarını ortaya koydular. 16 Mart 1918'de vatan topraklarımızı işgalcilerden kurtaran kardeşlik iklimi vatanımızın kurtuluşunda büyük ümit ışığı oluşmuştur.

Vatanımızın Düşman işgalinden kurtuluşu uğruna halkımız, kadınıyla, erkeğiyle, genç yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine nadir rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarabilmiş, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir. Anadolu'yu vatan bilmiş, onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya gösterebilmiş insanımızın mücadelesi, tüm dünyada bağımsızlık mücadelesi veren halklara da onurlu bir örnek teşkil etmiştir.

Vatanımızın her karış toprağının bir daha o acıları yaşamamak adına, güçlü ve dünyada söz sahibi olan, gücüne güç katmaya devam eden bir Türkiye'yi yine aynı ruhla, aynı özveriyle, aynı hislerle korumaya, geliştirmeye, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü kılmaya devam edeceğiz. 103 yıl önce, Erzurum ve ilçelerimizin her köşesi yakılmış, katliama ve acıların en büyüğüne maruz kalmıştır.

Milletimiz Yaşanan bu acıları yıllarca yüreğinde taşımış, unutmamış, unutturmamıştır. Tüm bu yaşananlar yüreğimizde hala sızıdır. 12 Mart 1918 günü Erzurum'da verilen Hürriyet ve İstiklal mücadelesi Türk Milletinin, Erzurum'un bugünlere gelmesine vesile olan Milli mücadelemize de ışık tutmuştur. Vatan Millet aşığı Horasanlılar için 16 Mart bayramdır, kurtuluştur. Anadolu'nun her bir köşesinde vatan topraklarında verilen kurtuluş mücadelesinin en şanlı örneklerinden birini yaşamış Horasan halkı bilmelidir ki biz Ecdadımızdan aldığımız bu mücadeleci, bağımsızlık ruhunu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.

Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla, ecdadımızı minnetle yad ediyor. Horasanlı Aziz Hemşehrilerimin 16 Mart Kurtuluş Bayramını tebrik ediyorum." dedi

Başkan Sağlam'ın konuşmasının ardından kurtuluş şehitleri için Horasan Merkez Camii'nde öğle mevlit okutuldu. - ERZURUM

Horasan'da kurtuluş coşkusu
Horasan'da kurtuluş coşkusu
Horasan'da kurtuluş coşkusu
Horasan'da kurtuluş coşkusu

Hisarcık, Erzurum, Vatan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Horasan'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika


Son Dakika

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