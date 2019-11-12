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Horasan'da öğretmen ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek
7 saat önce
Erzurum'da öğretmenler, öğrenciler ve veliler Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kan bağışında bulundular.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
Erzurum'da öğretmenler, öğrenciler ve veliler Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kan bağışında bulundular.
Horasan ilçesine bağlı Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Harekata destek amaçlı geldiklerini belirten öğrenci ve öğretmenler, kan bağışında bulunmak için sıraya girdiler. - ERZURUM
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