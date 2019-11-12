Son Dakika Haberleri: Horasan'da öğretmen ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek
Son Dakika Güncel Horasan'da öğretmen ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek - Son Dakika

Horasan'da öğretmen ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek

7 saat önce

Erzurum'da öğretmenler, öğrenciler ve veliler Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kan bağışında bulundular.

Horasan'da öğretmen ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek, System.String[]

Erzurum'da öğretmenler, öğrenciler ve veliler Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kan bağışında bulundular.


Horasan ilçesine bağlı Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Harekata destek amaçlı geldiklerini belirten öğrenci ve öğretmenler, kan bağışında bulunmak için sıraya girdiler. - ERZURUM

Barış Pınarı Harekatı, Erzurum, Horasan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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