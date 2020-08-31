Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi - Son Dakika

Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde ölü bulunan 2,5 yaşındaki kız toprağa defnedildi.

Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi, System.String[]

Erzurum'un Horasan ilçesinde ölü bulunan 2,5 yaşındaki kız toprağa defnedildi.

Horasan ilçesinde dün öğlen saatlerinde kaybolan ve bu sabah dere kenarında bir çoban tarafından cesedi bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak, Dalbaşı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Cenazede küçük kızın acılı ailesi ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı.

(İHA)

Erzurum, Horasan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 19:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi - Son Dakika

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