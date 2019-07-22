Horasan'da otomobil takla attı: 3 yaralı
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Erzurum'un Horasan İlçesi'nde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:33 Kaynak: İHA
'un Horasan
İlçesi'nde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza Horasan ilçesine 10 km uzaklıkta Karakurt
yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 49 E 1814 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan ve 2'si ağır yaralanan 3 kişi Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ERZURUM
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